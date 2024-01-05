Украина атаковала Крым, Кубань и Белгород: главное за сутки

МОСКВА, 5 января, ФедералПресс. Российская ПВО сбила 37 беспилотников над Крымом и Кубанью и 10 ракет на подлете к Белгороду, более 20 человек пострадали при столкновении поездов метро в Нью-Йорке, в ООН ответили на критику РФ из-за реакции на удары ВСУ по Белгороду.