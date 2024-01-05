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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Украина атаковала Крым, Кубань и Белгород: главное за сутки

Украина атаковала Крым, Кубань и Белгород: главное за сутки

МОСКВА, 5 января, ФедералПресс. Российская ПВО сбила 37 беспилотников над Крымом и Кубанью и 10 ракет на подлете к Белгороду, более 20 человек пострадали при столкновении поездов метро в Нью-Йорке, в ООН ответили на критику РФ из-за реакции на удары ВСУ по Белгороду.

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