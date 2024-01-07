Тайная госпитализация министра обороны США. Даже Байден не знал

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу, что он берет на себя «полную ответственность» за секретность, окружающую продолжающуюся недельную госпитализацию по пока неустановленному состоянию здоровья.
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