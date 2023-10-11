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Израиль снова использует оружие с белым фосфором в секторе Газа?

Поскольку Израиль продолжает обстреливать сектор Газа, в средствах массовой информации появилось несколько сообщений, в которых утверждается, что израильские вооруженные силы снова используют зажигательное оружие с белым фосфором в густонаселенном районе.

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