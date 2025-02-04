Какие перемены и возможности принесет каждому знаку зодиака Венера в Овне с 4 февраля по 27 марта 2025 Алёна ЮрьеваС 4 февраля 2025 года Венера — планета любви, красоты и финансов — входит в огненный знак Овна, где пробудет до 27 марта.