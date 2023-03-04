Генпродюсер «Матч ТВ» о рекламе Fan ID: «Полностью наша инициатива, не получали сторонних бюджетов. Мы заинтересованы в заполнении трибун»

«Матч ТВ» по собственной инициативе снял рекламу карты болельщика. Ранее на телеканале появилась реклама Fan ID, где фанаты клубов РПЛ рассказывают, как им стало тяжело без походов на стадионы.
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