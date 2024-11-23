Джордж Рассел выиграл поул на Гран При Лас-Вегаса, Пьер Гасли в топ-3

Джордж Рассел выиграл поул на Гран При Лас-Вегаса, Пьер Гасли в топ-3LAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел подтвердил великолепную скорость машины W15 на Гран При Лас-Вегаса, завоевав третий поул в сезоне и четвёртый в карьере.
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