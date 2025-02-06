«Президент» Косово Вьоса Османи приняла участие в Международном межпарламентском обеде на Капитолийском холме и в качестве почетного гостя выступила на Межпарламентском форуме по безопасности.
«Президент» Косово излилась русофобской желчью рядом с Порошенко
Комментарии
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SS
Shkarinenko Serguei
Османи -турчанка косовская\А замену одного космополита без родины Зели на возврат к власти другого - Вальцмана,так сзади торчат рожи израильского лобби в Штатах
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21 час.
Балу -
Ещё один гандон возомнил себя дирижаблем... Косово - то, которое есть сейчас, - это прыщ на жопе слона... А так как слон его не замечает, ему надо постоянно чесаться... Как те же самые трибалтийские мопсы...
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15 час.
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