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"Газпром" попросил у Siemens документы, позволяющие вернуть турбину для "Северного потока"

"Газпром" попросил у Siemens документы, позволяющие вернуть турбину для "Северного потока"

Российская компания "Газпром" обратилась к Siemens c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток".

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