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Раскрыты последствия разговора Трампа и Путина

Бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон прокомментировал разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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