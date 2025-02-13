Раскрыты последствия разговора Трампа и Путина

Бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон прокомментировал разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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