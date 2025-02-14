Нелегитимный президент Украины Зеленский обвинил Россию в ударе по Чернобыльской АЭС минувшей ночью. Якобы наш дрон атаковал саркофаг над 4-ым энергоблоком, который был разрушен в результате взрыва в 1986 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии