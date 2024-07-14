Эмигрант экс-натовец: Позор! Где избиения русских и заукраниские митинги?

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лина любимцева

Чистой воды провокация это "попадание ракеты в детскую больницу". И, главное, эти западные твари настолько уже оборзели, что даже не скрывают своих намерений и ожиданий от провокации... И это - "сторонник миротворца Трампа"... ВСЕ ОНИ ТАМ ОДНИМ МИРОМ ЗАМАЗАНЫ!! По самые уши...