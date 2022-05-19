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Цыбульский о Кубке Содружества: «Еще решается, в каком виде проводить. Ясно, что первый блин, скорее всего, будет комом»

Глава Белорусской федерации биатлона (БФБ) Андриан Цыбульский рассказал о Кубке Содружества, который будет проводиться с участием российских и белорусских спортсменов.

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