Равный учет: в марте в России заработает реестр НКО с госучастием

Единый реестр некоммерческих организаций с госучастием может появиться в России в марте 2025 года. Соответствующий проект закона, разработанный правительством, Госдума рассмотрит в декабре, выяснили «Известия».
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