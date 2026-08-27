США готовят Ирану "Бурю в пустыне"? Цели, планы, шансы. И что грозит России

Президент США Дональд Трамп допустил проведение наземной военной операции в Иране. Обсуждаем вместе с экспертами, по силу ли Вашингтону провести "маленькую победоносную войну", и чем она может грозить России.
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