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Царьград

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США готовят Ирану "Бурю в пустыне"? Цели, планы, шансы. И что грозит России

США готовят Ирану "Бурю в пустыне"? Цели, планы, шансы. И что грозит России

Президент США Дональд Трамп допустил проведение наземной военной операции в Иране. Обсуждаем вместе с экспертами, по силу ли Вашингтону провести "маленькую победоносную войну", и чем она может грозить России.

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