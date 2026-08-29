Олег Мельниченко: ПВО сбила ракету, летевшую в Пензенскую область

Сегодня утром силы ПВО успешно сбили ракету, летевшую в сторону Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своём канале, отметив эффективность действий дежурных подразделений при отражении атаки.
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