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Царьград

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Олег Мельниченко: ПВО сбила ракету, летевшую в Пензенскую область

Олег Мельниченко: ПВО сбила ракету, летевшую в Пензенскую область

Сегодня утром силы ПВО успешно сбили ракету, летевшую в сторону Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своём канале, отметив эффективность действий дежурных подразделений при отражении атаки.

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