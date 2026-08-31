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Иркутск Сегодня

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За неделю в Братске в ДТП погиб подросток и пострадали 9 человек

С 24 по 30 августа в Братске и Братском районе произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. В трех авариях пострадали 9 человек, получившие травмы различной степени тяжести.

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