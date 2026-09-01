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Воронежские новости

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Для жителей самых отдаленных населенных пунктов стали доступны банковские услуги через почтовые отделения

Для жителей самых отдаленных населенных пунктов стали доступны банковские услуги через почтовые отделения

Почтовые отделения ВТБ на Дальнем Востоке обслуживают более 40% клиентов в сельской местности, предлагая банковские услуги в труднодоступных населённых пунктах.

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