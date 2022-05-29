Семья Клочковых вернулась в Новосибирск из семилетнего путешествия вокруг света

Семья Клочковых из Новосибирска вернулась на Родину, после семилетнего путешествия вокруг света. За это время их младшая дочь выросла до школьного возраста, а старшая укрепилась в желании отправиться работать на экспедиционные суда в Арктику.
Семья Клочковых из Новосибирска вернулась на Родину, после семилетнего путешествия вокруг света. За это время их младшая дочь выросла до школьного возраста, а старшая укрепилась в желании отправиться работать на экспедиционные суда в Арктику.
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