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Царьград

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Минобороны показало, как русский Су-27 перехватил британские самолёты

Минобороны показало, как русский Су-27 перехватил британские самолёты

Военное ведомство показало кадры сопровождения СУ-27 трех самолётов британских ВВС24 июля над акваторией Чёрного моря были обнаружены два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании и самолёт-разведчик RC-135.

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