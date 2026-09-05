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Мировое обозрение

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«Американский гепард» оказался совсем другим хищником: ДНК раскрыла его жизнь в Арктике

«Американский гепард» оказался совсем другим хищником: ДНК раскрыла его жизнь в Арктике

Останки, которые десятилетиями считали свидетельством существования «американского гепарда» в северных широтах, рассказали совсем другую историю.

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