Кто взорвал МВД Украины в Киеве — российская ДРГ или подпольщики?

В украинской столице произошло ЧП, причины которого враг так и не установил Александр Ситников Фото: ZumaTAСС Мэр Киева Виталий Кличко утром 19 августа, примерно в 11 часов, сообщил в своем телеграм-канале о пожаре в результате неустановленных взрывов в районе кольцевой дороги украинской столицы.