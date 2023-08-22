Кто взорвал МВД Украины в Киеве — российская ДРГ или подпольщики?

В украинской столице произошло ЧП, причины которого враг так и не установил Александр Ситников Фото: ZumaTAСС Мэр Киева Виталий Кличко утром 19 августа, примерно в 11 часов, сообщил в своем телеграм-канале о пожаре в результате неустановленных взрывов в районе кольцевой дороги украинской столицы.
Популярные статьи
- "Глобальная озабоченность" американцев. В НАТО оправдались. В Индии разъяснили! Контракты на Армия 2023. И "иностранные специалисты"
- "Анкара хочет мира с русскими, а те - веселятся и кичатся". От чего взвыли турки?
- Подтверждается информация турецких источников о подготовке чего-то крупного в Черном Море
Свежие комментарии