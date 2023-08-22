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Кто взорвал МВД Украины в Киеве — российская ДРГ или подпольщики?

Кто взорвал МВД Украины в Киеве — российская ДРГ или подпольщики?

В украинской столице произошло ЧП, причины которого враг так и не установил Александр Ситников Фото: ZumaTAСС Мэр Киева Виталий Кличко утром 19 августа, примерно в 11 часов, сообщил в своем телеграм-канале о пожаре в результате неустановленных взрывов в районе кольцевой дороги украинской столицы.

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