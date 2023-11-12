Театр абсурда
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Театр абсурда

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Певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам

Певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам

Назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Об этом она написала на своей странице в соцсети.

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Комментарии
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Сергей
Ребята! Журналисты! Со всем уважением, Вам не кажется, что Вы уже ОСТОЕБЕНИЛИ с пиаром этой, уже никому не нужной бабушки и внучика, ой, прошу прощенья - мужа!
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12 час.
S
Sergio
Старая блядища и ничего более!!!
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
Увы , таланты(голос в данном случае)   иногда бог раздает и  таким  дегенератам  как Пугачиха , по сути недочеловекам !            А талант без нравственности = это  разрушительная  категория .... , из сатаниских .... античеловеческая ...!   У Пугачих  нравственная немощь проявилась как русофобия  , ненависть к своей стране и народу ....  раболепство и холуйство перед  врагами Руси ... !
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12 час.

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