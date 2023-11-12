Назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». Об этом она написала на своей странице в соцсети.
Певица Алла Пугачева обратилась к своим критикам
Комментарии
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Сергей
Ребята! Журналисты! Со всем уважением, Вам не кажется, что Вы уже ОСТОЕБЕНИЛИ с пиаром этой, уже никому не нужной бабушки и внучика, ой, прошу прощенья - мужа!
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12 час.
S
Sergio
Старая блядища и ничего более!!!
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
Увы , таланты(голос в данном случае) иногда бог раздает и таким дегенератам как Пугачиха , по сути недочеловекам ! А талант без нравственности = это разрушительная категория .... , из сатаниских .... античеловеческая ...! У Пугачих нравственная немощь проявилась как русофобия , ненависть к своей стране и народу .... раболепство и холуйство перед врагами Руси ... !
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12 час.
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