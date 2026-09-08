The New York Times: власти Нью-Йорка скрыли опасность воздуха 2001 года

Власти Нью-Йорка скрывали реальную опасность воздуха после терактов 11 сентября 2001 года, как сообщает The New York Times.
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