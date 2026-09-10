Страшно.«Да, все знают, откуда он бросает. Все в курсе, что он щелкает в противоход. Но она так вылетает, что ее вообще не видно.
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