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Овечкин — настоящий феномен! Как великий русский зашиб сильнейшим броском капитана «Вашингтона»

Овечкин — настоящий феномен! Как великий русский зашиб сильнейшим броском капитана «Вашингтона»

Страшно.«Да, все знают, откуда он бросает. Все в курсе, что он щелкает в противоход. Но она так вылетает, что ее вообще не видно.

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