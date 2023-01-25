Речь идет о первом в нашей стране медицинском решении для диагностики и удаления новообразований наиболее безопасным методом – при помощи ультразвука

Госкорпорация Ростех завершила технические испытания медицинского комплекса диагностики и лечения опухолей ДИАТЕР-М, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте госкомпании.
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