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Любимый Сочи

2 подписчика
‼️ Предупреждён — значит, вооружён: О надводных беспилотниках

‼️ Предупреждён — значит, вооружён: О надводных беспилотниках Сообщение стоит прочесть всем кто связан с морем или хочет повысить свой уровень грамотности в отношении водной безопасности.

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