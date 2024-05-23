‼️ Предупреждён — значит, вооружён: О надводных беспилотниках Сообщение стоит прочесть всем кто связан с морем или хочет повысить свой уровень грамотности в отношении водной безопасности.
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‼️ Предупреждён — значит, вооружён: О надводных беспилотниках Сообщение стоит прочесть всем кто связан с морем или хочет повысить свой уровень грамотности в отношении водной безопасности.