Российский боец Котов эвакуировал около тысячи человек с линии фронта

Командир эвакуационной группы Андрей Котов вывез с линии фронта около тысячи человек. Об этом военнослужащий рассказал сам, и за этими сухими цифрами стоит не просто статистика, а сотни спасённых жизней, каждая из которых могла оборваться в считаные минуты.