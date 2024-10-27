Для детей в СССР это развлечение было праздником: современная молодежь о таком даже не слышала

Ждать специальную машину, чтобы посмотреть кино…Во времена СССР жизнь была совершенно другой. Тогда некоторые слова, вещи или явления казались неотъемлемой частью быта, однако сейчас многие из них забыты и воспринимаются, как пережиток прошлого.