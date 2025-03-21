Два гуся, отставшие от стаи осенью, успешно перезимовали в Петербурге

Теперь им осталось дождаться своих соплеменников, летящих транзитом через наш город В Северной столице успешно перезимовали два гуся, которые в ноябре прошлого года время осеннего пролёта по каким-то причинам отстали от своей стаи и решили отдохнуть в нашем городе.