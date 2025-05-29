В Омске благоустроят сквер «Водников» перед зданием администрации Советского округа. Власти показали эскизы проекта.
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В Омске благоустроят сквер «Водников» перед зданием администрации Советского округа. Власти показали эскизы проекта.