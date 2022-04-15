ВЕСТИ КРЫМ

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Верховный суд Крыма вынес приговор убийце двоих симферопольцев

Верховный суд Крыма вынес приговор убийце двоих симферопольцев

15 апреля Верховный суд Республики Крым вынес приговор 52-летнему местному жителю, обвиняемому в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, убийстве двух лиц из корыстных побуждений, сопряжённом с разбоем, а также в мошенничестве.

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