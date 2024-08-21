Собянин: Силы ПВО в Подольске отразили атаку летевшего на Москву беспилотника

На месте ЧП работают специалисты экстренных служб ПВО в городском округе Подольск отразила атаку летевшего на Москву беспилотника, на месте падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.