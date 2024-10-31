Проблемы с обтекателем полезной нагрузки ракеты Atlas V: ULA продолжает расследование перед запуском ракеты Vulcan для миссии национальной безопасности

Год назад, во время прямой трансляции запуска ракеты Atlas V с тремя спутниками для Космических сил США и Национального управления разведки (NRO), произошёл инцидент, который не должен был быть обнародован.
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