Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Угроеды, Мирополье и Краснополье Сумской области.
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