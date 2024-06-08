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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас о трансляциях: «Испания – чемпион Европы по пиратству. 30% тех, кто смотрит футбол, не платят, в Южной Америке – 60%. Теряем по 400 млн»

«Мы живем в эпоху, когда возникают технологические проблемы. Одна из них – борьба с аудиовизуальным мошенничеством, которая в этом году достигла небывалых масштабов.

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