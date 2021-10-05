Триллионный раскол демпартии США

Предыдущая неделя выдалась для руководства США очень нервозной. Конгрессу предстояло решить вопрос о финансировании правительства и повышения планки государственного долга.
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