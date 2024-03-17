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Екатеринбург и мир

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Жительницу Екатеринбурга задержали на избирательном участке в гимназии №13 за

Жительницу Екатеринбурга задержали на избирательном участке в гимназии №13 за попытку испортить бюллетени зелёной краской.

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ГМ
Георгий Мокрушин
Идиотка!
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