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Царьград

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Челябинское «Динамо» вышло в финал первого Кубка телеканала «Волейбол»

Челябинское «Динамо» вышло в финал первого Кубка телеканала «Волейбол»

Челябинская команда обыграла «Факел-Ямал» в пяти партиях, решающий отрезок завершился со счётом 15:12, а победное очко эйсом принёс Степан Демирчов.

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