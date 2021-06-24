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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Президенты Казахстана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане

Нур-Султан, 23 июня /Синьхуа/ -- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в среду по телефону обсудили вопросы обеспечения региональной стабильности и безопасности в контексте ухудшения ситуации в Афганистане.

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