Утвержден бюджет города Иркутска на 2025 год

Дума города Иркутска 15 ноября утвердила бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Основные параметры бюджета представила председатель комитета по бюджетной политике и бюджету мэрии Альфия Валиулина.
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