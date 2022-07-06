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Рейды на водоёмах Забайкалья будут проводиться до окончания купального сезона

Рейды на водоёмах Забайкалья будут проводиться до окончания купального сезона

Главный государственный инспектор по маломерным судам Забайкалья Алексей Клюев во время интервью ВГТРК рассказал, что рейды по соблюдению правил на водоёмах региона будут проводиться до окончания купального сезона  или «до понижения температур».

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