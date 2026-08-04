Видео с Цивилевой о недопустимости переезда в Армению оказалось дипфейком

В Сети распространилось видео, в котором заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева якобы выступает против переезда россиян в Армению и призывает граждан помогать России «на фронте», а не «поднимать экономику Армении».
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