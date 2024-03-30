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Культуромания

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  • Татьяна Кибишева
    Интернет есть. Кто захочет - посмотрит.В Армении запрети...
  • Алексей Сафронов
    Не сложно представить, что с помощью лже-армяниа пашиняна, как Армения исчезнет с карты Кавказа. При всех заслугах и ...В Армении запрети...
  • татьяна неструева
    скоро  забор начнут строитьВ Армении запрети...

В Армении запретили трансляцию передач с Соловьевым

В Армении запретили трансляцию передач с Соловьевым

Передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» запретили в Армении на общественном мультиплексе телеканала «РТР-Планета», сообщает РБК.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
скоро  забор начнут строить
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15 час.
Алексей Сафронов
Не сложно представить, что с помощью лже-армяниа пашиняна, как Армения исчезнет с карты Кавказа. При всех заслугах и моём огромном уважении к Соловьёву, надо признать что он частенько буробит очень неприятную хрень в своих речевках на ТВ, похожих на ужасные перлы из цитатника Хувенбинов 60-х годов прошлого века.
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15 час.
Татьяна Кибишева
Интернет есть. Кто захочет - посмотрит.
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5 час.

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