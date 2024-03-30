В Армении запретили трансляцию передач с Соловьевым

Алексей Сафронов

Не сложно представить, что с помощью лже-армяниа пашиняна, как Армения исчезнет с карты Кавказа. При всех заслугах и моём огромном уважении к Соловьёву, надо признать что он частенько буробит очень неприятную хрень в своих речевках на ТВ, похожих на ужасные перлы из цитатника Хувенбинов 60-х годов прошлого века.