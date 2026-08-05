БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не все герои носят плащи, но они точно среди нас.

Не все герои носят плащи, но они точно среди нас.

Евгений Финаев не был на пляже в момент удара беспилотника. Но едва ему позвонил брат Богдан Бычков и рассказал о беде, бросился спасать раненых, не задумываясь.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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1 м.
Miha52 Новик Михаил
есть такое определенее: герой - это тот, кто в нужный момент делает то, что более всего необходимо людям.
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1 м.
Юрий Николаев
Храни Вас Бог Сынки! Вы даже не представляете себе какие Вы УМНИЧКИ! Удачи Вам во всём родные!!!
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1 м.