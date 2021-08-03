«Рельсовая война» началась 78 лет назад

Сошедший с рельсов эшелон с немецкой техникой © public domain Во время Великой Отечественной войны в течение полутора месяцев на оккупированной фашистами территории шла партизанская операция «Рельсовая война», которая началась 3 августа 1943 года.
Сошедший с рельсов эшелон с немецкой техникой © public domain Во время Великой Отечественной войны в течение полутора месяцев на оккупированной фашистами территории шла партизанская операция «Рельсовая война», которая началась 3 августа 1943 года.
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