«От гонщика тут мало что зависит». Флавио Бриаторе предупредил Хэмилтона

«От гонщика тут мало что зависит». Флавио Бриаторе предупредил ХэмилтонаLAT Images / MercedesБывший руководитель команды Renault Флавио Бриаторе не уверен, что Льюис Хэмилтон будет намного быстрее Шарля Леклера в составе Ferrari.