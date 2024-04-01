«От гонщика тут мало что зависит». Флавио Бриаторе предупредил Хэмилтона

«От гонщика тут мало что зависит». Флавио Бриаторе предупредил ХэмилтонаLAT Images / MercedesБывший руководитель команды Renault Флавио Бриаторе не уверен, что Льюис Хэмилтон будет намного быстрее Шарля Леклера в составе Ferrari.
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