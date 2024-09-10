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Смерть полковника МВД в стоматологии: Признание анестезиолога может изменить ход дела

Смерть полковника МВД в стоматологии: Признание анестезиолога может изменить ход дела

Вспыли новые детали в скандальном деле о смерти полковника МВД в кресле стоматолога.Уже два года идёт расследование смерти полковника МВД Павла Колесникова в подмосковной стоматологии.

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