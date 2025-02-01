Дипломат Барбин: Россия не даст превратить Балтику во внутреннее море НАТО

Россия сделает все возможное по закону, чтобы защитить свои интересы на Балтике. Так прокомментировал ТАСС решение стран НАТО запустить патрулирование моря с использованием фрегатов и морской авиации посол РФ в Дании Владимир Барбин.
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