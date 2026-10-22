Jack Crosbie: “What’s clear now is that in what may be the beginning of the end for Trump’s political reign, the king is focused on the things that matter to him most: ambition, aesthetics, and of course, asses.
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