Зеленский не сможет дать Трампу редкоземельные металлы – Джонсон

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Комментарии
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Eduard
Он Зе вообще никтг,корчит из себя &quot;президента&quot;!
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1 д.
НЭ
Наталья Эрнст
Просто, заберите у него ручку, которой он подписывает какие то бумажки
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5 час.
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